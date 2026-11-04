Prohens reivindica la innovación como una necesidad para que la economía balear crezca en valor

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Foro Económico organizado conjuntamente por Banco Santander y Última Hora - CAIB
PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la importancia de la innovación para lograr que la economía de Baleares crezca en valor y para ir hacia una transformación del modelo económico.
Así lo ha resaltado Prohens este miércoles en la la apertura del Foro Económico organizado conjuntamente por Banco Santander y 'Última Hora' bajo el título 'Visión empresarial. Estrategia y futuro. De Baleares al mundo, innovación y liderazgo'.
"Hay que hablar de crecer, todas las economías aspiran a crecer, pero de otra manera, en valor, porque nuestras islas son limitadas y porque si queremos continuar avanzando el futuro de Baleares no puede consistir en hacer más, ahora toca hacerlo mejor", ha subrayado.
En este sentido, ha reivindicado que la innovación como "una necesidad" para transformar el principal modelo económico incorporando más tecnología, más conocimiento, más sostenibilidad y más valor añadido.
La presidenta ha destacado este objetivo "se está logrando", señalando que los principales touroperadores "se han hecho suyo este nuevo discurso" en materia turística.
A su llegada al acto, Prohens ha sido recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra; la directora territorial de Banco Santander, Celia Torrebadella, y el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.