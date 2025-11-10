Prohens reivindica a Palma como la "capital mundial" del fútbol sala tras la tercera Intercontinental del Palma Futsal

Acto de celebración de la tercera Intercontinental del Illes Balears Palma Futsal en el Consolat de Mar. - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que la tercera Intercontinental del Illes Balears Palma Futsal convierte a Palma en la "capital mundial" del fútbol sala.

Con esta palabras se ha expresado la líder del Ejecutivo durante su discurso, en la recepción ofrecida en el Consolat de Mar al equipo vencedor del torneo internacional disputado el pasado viernes contra Peñarol en el Palau Municipal de Son Moix.

Prohens ha alegado que cada vez se lo ponen "más complicado" a las autoridades para celebrar estos títulos porque "se les acaban los adjetivos y las palabras para definir a este equipo", que se convierte en el "más laureado de la historia de Baleares".

De este modo, ha agradecido a los jugadores, equipo técnico, entrenador, presidente, patrocinadores y colaboradores este hito pero también a la afición, ya que ha considerado que "parte de este triunfo" es de ellos por llenar Son Moix el viernes pasado.

Prohens ha destacado la "humildad, generosidad y cercanía con la afición", lo que les convierte en "referentes dentro y fuera de las pistas para miles de jóvenes" y ha afirmado que este "seguro que no será el último" triunfo que celebran.