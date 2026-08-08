Prohens reivindica por Sant Ciríac el legado de quienes han permitido que Eivissa sea una tierra abierta y libre. - @MARGAPROHENS

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este sábado, 8 de agosto y fiesta de Sant Ciríac, patrón de las Pitiusas, el legado de las generaciones que han logrado que Eivissa sea hoy una tierra abierta, libre, con identidad propia y llena de oportunidades.

Prohens ha participado este sábado en las Festes de la Terra que, en un mensaje en redes sociales, ha definido como la mejor oportunidad para mostrar la manera única de ser de los ibicencos.

"Una fecha para recordar con orgullo una parte fundamental de nuestra historia, la llegada de una nueva cultura, una nueva lengua y una nueva religión, y para reconocer a todas las generaciones que han cuidado y transmitido este legado para que Eivissa sea hoy lo que es: una tierra abierta, libre, con identidad propia y llena de oportunidades", ha indicado.

La líder del Ejecutivo autonómico ha felicitado al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, "por afrontar los retos de la isla con la madurez y la responsabilidad necesarias, sin mirar hacia otro lado y escuchando las necesidades de los ibicencos".

Acompañada del vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, Prohens ha asistido a la misa que ha oficiado el obispo de Eivissa y Formentera, Vicent Ribas, y a la danzada de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa y del Cor Amics de sa Música.