Prohens reprocha a MÉS su "silencio ante los dictadores vivos": "Franco murió antes de que nacieramos"

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, su "silencio ante los dictadores vivos" y que no haya felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por su reciente premio Nobel de la Paz.

Así se ha expresado este martes durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament después de que el Apesteguia le preguntara cuál es "la fecha de caducidad de la palabra de una presidenta" por su supuesto incumplimiento del pacto con la izquierda para no derogar la ley de memoria democrática.

El ecosoberanista ha recordado que pasaron 24 semanas entre que el Govern pactó salvar la citada norma con la izquierda a cambio de aprobar el decreto de zonas inundables y el de corrección de errores en la ley de simplificación administrativa y pactó con Vox tumbarla.

"¿Esta es la duración de la palabra de una presidenta? Hay yogures que tienen una caducidad más amplia. La palabra dada ni debería caducar ni perder su valor", ha defendido Apesteguia.

"La palabra dada lo que no admite son mentiras en sede parlamentaria", le ha replicado Prohens, quien ha reivindicado que el Ejecutivo ha cumplido ya el 90% de su programa electoral. "Estamos haciendo lo que dijimos a los ciudadanos que haríamos", ha aseverado.

En su contrarréplica, después de que el portavoz de MÉS le recriminara que no se hubiese referido a la derogación de la ley de memoria, Prohens ha dicho que le preocupa el "silencio" de los ecosoberanistas "ante los dictadores vivos" y que no hayan felicitado a María Corina Machado.

"Franco se murió antes de que usted y yo nacieramos, y los únicos que hablan de él aquí cada semana son los partidos de la izquierda", ha afeado a Apesteguia.