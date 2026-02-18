Prohens se reúne con el alcalde de Cork durante su visita a Irlanda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Cork, Fergal Dennehy. - CAIB
PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido la tarde de este miércoles con el alcalde de Cork, Fergal Dennehy, en el marco de su visita a Irlanda.
"Cork es un ejemplo de ciudad abierta, viva y comprometida con la educación. Gracias, alcalde, por la acogida y por compartir este tiempo para explicarnos algunos de los detalles más interesantes de la ciudad", ha escrito en su cuenta de la red social X.
Prohens se encuentra en Irlanda para visitar a los estudiantes de Baleares que se encuentran cursando un trimestre en el país becados por el Govern.