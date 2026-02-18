Prohens se reunirá este jueves con los nueve estudiantes becados en Kilkenny

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este jueves con los nueve estudiantes baleares que cursan un trimestre en la ciudad irlandesa de Kilkenny, con las becas de excelencia del Govern.

El acto se ha organizado después de visitar a los otros 16 estudiantes que se han desplazado a Cork y allí también asistirá el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, junto con las presentes las familias que acogen a los estudiantes en Kilkenny.