Prohens se reunirá este miércoles con la Asociación Balear de Actividades Turísticas y al Cercle d'Economia de Mallorca

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una rueda de prensa
Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 6 octubre 2026 18:18
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PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este miércoles en el Consolat de Mar a representantes de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur) y del Cercle d'Economia de Mallorca.

El primer encuentro será a las 12.00 horas con el presidente de Abactur, Rafael Duran; la vicepresidenta de la entidad Cristina Zaforteza; el vicepresidente Joan Rams, y la vocal de la junta directiva Cristina Ferrer.

Más tarde, a las 13.30 horas, Prohens recibirá en audiencia a una delegación del Cercle d'Economia de Mallorca, encabezada por su presidente, Bernat Bonnín.

También participará en el encuentro el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

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