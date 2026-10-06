Prohens se reunirá este miércoles con la Asociación Balear de Actividades Turísticas y al Cercle d'Economia de Mallorca

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este miércoles en el Consolat de Mar a representantes de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur) y del Cercle d'Economia de Mallorca.
El primer encuentro será a las 12.00 horas con el presidente de Abactur, Rafael Duran; la vicepresidenta de la entidad Cristina Zaforteza; el vicepresidente Joan Rams, y la vocal de la junta directiva Cristina Ferrer.
Más tarde, a las 13.30 horas, Prohens recibirá en audiencia a una delegación del Cercle d'Economia de Mallorca, encabezada por su presidente, Bernat Bonnín.
También participará en el encuentro el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.