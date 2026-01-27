Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá con representantes de Relaciones Externas de Mercadona este miércoles en el Consolat de Mar.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens mantendrá un encuentro, a las 09.30 horas, con el director territorial de Relaciones Externas de Mercadona en Cataluña y Baleares, Jenaro López, y la directora de Relaciones Externas en Mallorca e Ibiza, Bárbara Ordás.

Por parte del Govern, también asistirá la directora general de Comercio, Maria Antònia Sansó.