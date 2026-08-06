Prohens se reunirá este viernes con el presidente y la directora ejecutiva de Mapfre

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este viernes al presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y la directora ejecutiva de la compañía, Elena Sanz.

La reunión tendrá lugar a las 09.45 horas en el Consolat de Mar y acudirá el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

El encuentro coincide con la celebración de la Copa del Rey Mapfre, que organiza la entidad junto con el Club Náutico de Palma.