Prohens y Sánchez se reunirán la tarde del miércoles en Palma

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante un encuentro en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se reunirán a las 17.30 horas del miércoles en el Consolat de Mar, en Palma.

El encuentro, como ya sucedió el año pasado, será previo al despacho de verano que el presidente del Ejecutivo mantendrá con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, previsto para las 18.30 horas.

Son varios los encuentros que Prohens y Sánchez han mantenido a lo largo de los últimos años aprovechando la presencia del socialista en Palma y, según se desprende de sus posteriores declaraciones ante los medios de comunicación, han estado normalmente marcados por las diferencias en sus posturas políticas en temas como la vivienda, la financiación autonómica o la gestión de los flujos migratorios.

Preguntada por sus expectativas con esta nueva reunión con el presidente del Gobierno, la líder autonómica dijo no tener ninguna esperanza puesta en que atienda sus peticiones.

"Le voy a pedir lo que le llevo tres años pidiendo en las conferencias de presidentes y en los encuentros tanto en el Consolat como en Moncloa. Le voy a pedir por el cumplimiento de una agenda balear que conoce, aunque le volverá a entregar. A ver si a base de copias consigo que se comprometa con algo", dijo tras reunirse con el monarca el pasado viernes.

También, adelantó, tiene intención de hablarle de la llegada de migrantes en patera, del nuevo sistema de financiación autonómica o de la condonación de la deuda.

"Le voy a pedir, obviamente, que deje de castigarnos. ¿Qué hemos hecho para que a los ciudadanos de Cataluña se les condonen más de 2.000 euros y a los de Baleares 1.400? ¿Qué hemos hecho para que en Cataluña invierta millones en trenes y aquí llevemos tres años exigiendo un convenio de carreteras y otro ferroviario? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez?", se preguntó Prohens.