Prohens sostiene que los servicios públicos "no pueden asumir" la regularización sin que el Gobierno central se implique

Archivo - De izquierda a derecha, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. - CAIB - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alegado que los servicios públicos de Baleares "no pueden asumir" la regularización extraordinaria de personas migrantes, sin que el Gobierno de España aumente su financiación.

Esta ha sido la contestación que ha dado la líder del Ejecutivo a las críticas de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por las supuestas "trabas" que habría puesto el Govern a este proceso impulsado desde el Gobierno central.

En ese sentido, ha censurado el "talante" del Gobierno de España por "haberse enterado por los medios" de que Saiz iba a visitar Palma este lunes y que esta le haya reprochado el recurso judicial interpuesto a la regularización.

Prohens ha argumentado que esta iniciativa se habría tramitado "de espaldas" al Congreso de los Diputados y ha avanzado que "defenderá los intereses de los baleares" porque "los servicios públicos no pueden más", mientras el Gobierno "no envía ni un euro más" para cubrir el gasto que implicaría esta propuesta.

Asimismo, ha censurado que Saiz no se haya reunido con los ayuntamientos baleares para abordar la regularización de migrantes o que el Gobierno haya negado el uso de las carpas del puerto de la Savina de Formentera para que los menores migrantes llegados a la isla puedan hacer noche en estas instalaciones, lo que, a su modo de ver, demuestra una "falta de sensibilidad".

Por otra parte, ha recriminado que el Ejecutivo trate de "meterle mano" a los autónomos con la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad al plan anticrisis del Govern para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Medio.

Ante este escenario, la presidenta ha adelanta que "pondrá todas las trabas del mundo" porque no quiere que los autónomos "paguen las consecuencias de la guerra de Irán".