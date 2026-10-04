Prohens traslada a Illa "el apoyo y la solidaridad" de Baleares ante los efectos del temporal de lluvias

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (d), y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), durante una reunión, en el Consolat de Mar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha contactado con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, para trasladarle "el apoyo y la solidaridad" de Baleares ante el temporal de lluvias y tormentas.

Prohens ha asegurado, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, que sigue "con preocupación" los efectos de las lluvias que están afectando a Catalunya en las últimas horas y que han dejado dos víctimas mortales.

En este sentido, ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas y ánimo a los efectivos de Emergencias.