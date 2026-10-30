Prohens y Armengol trasladan su pésame por la muerte de Mari Carmen García: "Una pérdida irreparable"

Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo,- Diego Radamés - Europa Press

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han traslado su apoyo y pésame a la familia y amigos de Mari Carmen García, la mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Prohens ha lamentado en un mensaje en la red social 'X' que se trata de "una pérdida irreparable" y se ha mostrado afectada por la identificación de la joven entre las víctimas mortales del accidente.

"Después de días de angusta y sufrimiento de la familia y de estar todos pendientes de su localización, finalmente se ha confirmado el peor desenlace", ha escrito.

La líder del Ejecutivo ha trasladado todo su apoyo a la familia y amigos de la joven, a los que el Govern pone a su disposición todos los medios necesarios.

También en redes sociales, Armengol ha lamentado el fallecimiento de la inquera, subrayando que "es difícil encontrar las palabras ante una desgracia así con una persona tan joven".



"Mucha tristeza por la confirmación de la muerte de Mari Carmen García. Mis pensamientos están ahora mismo con el dolor de su familia y seres queridos, después de sufrir días de incertidumbre y angustia", ha publicado.

La presidenta del Congreso ha trasladado su pésame y su cariño en estos momentos tan difíciles, así como para el resto de víctimas mortales del accidente.