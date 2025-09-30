Prohens se trasladará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias por las inundaciones

Carretera E10 de Ibiza. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, viajará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias y dar apoyo a las personas que han sufrido las inundaciones en la isla.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confirmado que la líder del Ejecutivo se desplazará hasta la isla acompañada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que se encontraba en Palma para asistir a sesión plenaria en el Parlament.

Desde el Govern han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados y han mostrado su "preocupación máxima" por la situación que se vive en la isla, ante las riadas que se han producido a causa de las intensas lluvias caídas a lo largo de este martes.

Costa ha indicado que, en un momento dado, la presidenta se ha ausentado del pleno junto a Marí para acudir al Centro Operativo de Control de Emergencias en Palma y ya por la tarde será cuando ambos viajen hasta la Pitiusa Mayor.