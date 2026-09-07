Prohens urge al Gobierno a facilitar el informe sobre la llegada de migrantes: "Es un insulto a los baleares"

Acusa a Sánchez de "menospreciar" a los ciudadanos de las Islas y pide "transparencia y lealtad institucional"

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Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026
Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 7 septiembre 2026 12:13
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   PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, ha insistido en reclamar al Gobierno de España que facilite el informe que alerta de un riesgo alto de llegadas de migrantes a las costas de las Islas y que informe de las medidas que ha tomado al respecto.

   En una rueda de prensa tras una jornada parlamentaria del PP para iniciar el curso político, Prohens ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "menospreciar" a los ciudadanos y le ha pedido que "deje de una vez el sectarismo y actúe con transparencia".

   "Que para quitar hierro a la situación de extrema gravedad en Ceuta, Sánchez dijera en la tribuna 'tranquilos, que esto no iba de Ceuta, iba de Baleares', es un insulto a los ciudadanos que no toleraremos", ha aseverado.

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