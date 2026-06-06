Prohens ve la visita de León XIV como una oportunidad para poner en valor los principios del humanismo cristiano

La presidenta del Govern, Marga Prohens, saluda al Papa León XIV. - @MARGAPROHENS

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado este sábado en la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV al inicio de su visita apostólica a España.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha calificado la cita como "un acontecimiento histórico y una oportunidad para poner en valor los profundos vínculos entre España y la Santa Sede, así como los principios del humanismo cristiano que han contribuido a la construcción de la tradición cultural y social".

Prohens se ha referido a la dignidad de la persona, la solidaridad, la concordia, el diálogo y el compromiso con el bien común.

La presidenta del Govern ha subrayado el mensaje del Rey Felipe VI en el que el monarca ha destacado que la fe católica está enraizada en España y que sin ella la historia y la cultura "no se entenderían". Para Prohens, es una reflexión que invita a reconocer la huella que estos valores han dejado en la identidad colectiva.

Prohens ha deseado al Pontífice una estancia fructífera y que estos días de encuentro contribuyan a fortalecer los valores de entendimiento, cooperación y paz.