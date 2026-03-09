Prohens visita la central térmica de ciclo combinado de Cas Tresorer - CAIB

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este lunes la central térmica de ciclo combinado de Cas Tresorer, ubicada en Palma.

Prohens, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, ha estado acompañada por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Endesa en Baleares, Martí Ribes.

También han asistido el director general de Economía Circular, Transición y Cambio Climático, Diego Viu, y el director de Cas Tresorer, Sebastià Baltasar, entre otras autoridades.