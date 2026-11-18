Prohens visita las instalaciones de la empresa tecnológica OmniAccess - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este miércoles las instalaciones de la empresa tecnológica OmniAccess, ubicadas en el Parc Bit de Palma.

Prohens, según ha informado el Ejecutivo autonómico, ha estado acompañada por los directores generales de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Xisco Cánovas, y de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González.

OmniAccess, considerada como una de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial en soluciones de conectividad y ciberseguridad marítima, tiene su sede central y sus oficinas en el Parc Bit.