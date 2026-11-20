La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita el mercadillo benéfico del Club Elsa - CAIB

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este viernes el el mercadillo benéfico de invierno de Club Elsa, celebrado en el Velódromo Illes Balears.

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita, la líder del Ejecutivo ha invitado a todos los ciudadanos de las Islas a asistir al mercadillo que, ha destacado, es "una cita ya marcada en el calendario".

También ha puesto en valor las mujeres "valientes y solidarias" que forman parte del Club Elsa y que, ha remarcado, "siempre están al lado de las personas más vulnerables" de las Islas.