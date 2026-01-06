Prohens visita este miércoles la finca Sa Bastida, en Alaró, recientemente adquirida por el Govern

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un foro de La Vanguardia - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita este miércoles (10.00 horas) la finca Sa Bastida, en Alaró, recientemente adquirida por el Ejecutivo autonómico.
La líder del Govern estará acompañada por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.
También está prevista la asistencia del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.