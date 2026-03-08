Prohens visitará este lunes la central térmica de Cas Tresorer

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este lunes la central térmica de ciclo combinado de Cas Tresorer, ubicada en Palma.
La visita tendrá lugar a las 11.00 horas y la presidenta estará acompañada por el director general de Endesa en Baleares, Martí Ribes, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.
Al acto también asistirán el director general de Economía Circular, Transición y Cambio Climático, Diego Viu, y el director de Cas Tresorer, Sebastià Baltasar, entre otras autoridades.
Antes del inicio de la visita, la presidenta Prohens y el resto de autoridades asistentes mantendrán una reunión.