PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, visitará este lunes la sede de la Fundación Antoni Maura, en Madrid.

Según ha avanzado el Ejecutivo, la presidenta Prohens visitará este lunes, a las 16.00 horas, la sede de la Fundación Antoni Maura, en Madrid, acompañada del presidente de la entidad, Ramiro Pérez Maura; el vicepresidente, Luís Martí, y el secretario, Alfons Pérez Maura.

Durante la visita, la dirigente autonómica realizará un recorrido por las diferentes instalaciones de la sede de la Fundación, también considerada Casa Museo de Antoni Maura.

Así, la presidenta Marga Prohens conocerá el despacho, la biblioteca y el archivo histórico de la Fundación que reúne fondos documentales del político mallorquín.