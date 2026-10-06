Prohens visitará este miércoles la Escuela de Hotelería para conocer un proyecto de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este miércoles la Escuela de Hostelería de Baleares para conocer el proyecto 'Gastronomía y tradición, comprometidos con el producto local 2025-2027', enmarcado dentro del programa AMI Gastronomie de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

La iniciativa promueve el intercambio y la realización de eventos gastronómicos entre escuelas de hostelería de las Islas, Cataluña y Occitania.

La presidenta será recibida a las 10.30 horas por el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, y por la directora gerente de la Escuela de Hostelería de Baleares, Maria Llompart.