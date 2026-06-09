Prohens vuelve a cargar contra Aena y sus 36 millones de pasajeros en Palma: "Han acabado con nuestra paciencia"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra Aena por, entre otras cuestiones, prever que el aeropuerto de Palma llegue a los 36 millones de pasajeros.

"Aena ha acabado con la paciencia de este Govern", ha proclamado al ser preguntada acerca de su política de contención turística por parte del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en el pleno del Parlament de este martes.

Ante las criticas del ecosoberanista, la presidenta autonómica ha puesto el foco en la gestión que Aena hace de los aeropuertos de Baleares, que ha considerado que está alejada de los preceptos del Govern.

"La contención es para todos menos para el Gobierno y Aena, que prevé llegar a los 36 millones de pasajeros en Palma, pretende una ampliación faraónica en Eivissa y se niega a retirar una campaña que el propio anunciante ha admitido que generaba malestar", ha subrayado.