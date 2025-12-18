Los propietarios que congelen los alquileres se podrán acoger a la deducción fiscal del Govern

Archivo - Una vivienda en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern está preparando una deducción fiscal para incentivar a los propietarios de viviendas a congelar los precios de los alquileres o, al menos, a no subirlos más allá del Índice de Precios de Consumo (IPC) durante 2026.

La presidenta del Ejecutivo y del PP Baleares, Marga Prohens, ha subrayado que se trata de una herramienta para incentivar a los propietarios a congelar los precios de aquellos contratos que se revisarán durante el próximo año.

En la tradicional copa de Navidad del PP, Prohens ha criticado que si vencen estos contratos que implicarán subidas "es porque PSOE y Sumar Més no han sido capaces de alargar las condiciones Covid y de emergencia habitacional".

Así, ha reivindicado que ante "la incapacidad" del Gobierno de España, el Govern propone una deducción fiscal para congelar las subidas y que estas no afecten a las familias de las Islas.