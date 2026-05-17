El próximo pleno del Parlament vendrá marcado por la financiación de la dependencia y las agresiones Lgtbi-fóbicas

Archivo - La bandera LGTBI en la fachada del Parlament en 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament, en el que no se debatirá ninguna iniciativa legislativa, vendrá marcado por la financiación del sistema de dependencia y la repulsa de las agresiones Lgtbi-fóbias.

Son dos de las cuestiones que constan en el orden del día del pleno de este martes, que comenzará a las 10.00 horas, con la habitual sesión de control al Govern.

La sesión debatirá dos proposiciones no de ley (PNL), una de ellas impulsada por el PP para reclamar una mejor financiación del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia de Baleares.

El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, criticó en la última Junta de Portavoces que el Gobierno central esté "incumpliendo" su obligación de costear el 50 por ciento de los servicios de dependencia, dado que en el archipiélago apenas llega al 19 por ciento.

Son, según Sagreras, cerca de 500 millones los euros que el Estado "ha dejado de pagar" en los últimos años, lo que vinculó al incremento de las listas de espera, el retraso en la llegada de las ayudas o la mayor presión sobre los servicios sociales.

La otra PNL, propuesta por el PSIB por la vía de urgencia, aborda la defensa de la convivencia, la democracia, la tolerancia y el respeto ante los actos y las agresiones Lgtbi-fóbicas.

La iniciativa, que se debatirá dos días después del Día Internacional contra la Lgtbi-fobia, reclama que el Parlament reafirme su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica e inclusiva y su respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos.

Los socialistas también defenderán una moción sobre política turística e interpelarán al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en materia de movilidad.

LA SESIÓN DE CONTROL

El pleno arrancará con la sesión de control a los miembros del Govern, quienes deberán responder acerca de cuestiones que se vienen reiterando a lo largo de la legislatura, como la movilidad y el turismo, y otras más de actualidad, como la tramitación de la ley de proyectos estratégicos.

La presidenta autonómica, Marga Prohens, deberá contestar a preguntas relacionadas con la salud mental (Més per Menorca), las ayudas a la cooperación internacional (Vox), el uso del transporte público por parte de los residentes (MÉS per Mallorca) o la política de vivienda (PSIB y Vox).