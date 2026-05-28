El proyecto 'Georutes' digitaliza y difunde en cuatro idiomas 21 itinerarios de la Serra de Tramuntana

Archivo - Paraje de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Georutes', impulsado por el Consell de Mallorca, ha digitalizado, agrupado y difundido en cuatro idiomas un total de 21 rutas de patrimonio cultural y 192 elementos patrimoniales de la Serra de Tramuntana.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la iniciativa, con un presupuesto de 382.000 euros, integra más de un millar de fuentes en una plataforma de acceso público destinada a la investigación, la enseñanza y la gestión del patrimonio.

El proyecto incluye también la elaboración de cartografía específica, mapas interactivos y el desarrollo de una plataforma web y una aplicación con funcionalidades avanzadas de visualización y navegación. Estas herramientas permiten integraciones con aplicaciones como Sitmun o Wikiloc, así como la consulta de perfiles topográficos, visualizaciones en 3D y descarga de rutas en formato GPX.

Además, se han elaborado materiales editoriales en formato físico y digital con información detallada de cada itinerario en catalán, castellano, inglés y alemán, con el objetivo de facilitar su difusión entre residentes y visitantes.

El director de RiscBal y responsable técnico del proyecto, Joan Estrany, ha destacado que 'Georutes' contribuirá a impulsar un modelo de turismo más sostenible y menos estacional, capaz de vertebrar el territorio y dinamizar las economías locales de los 14 municipios de la Serra de Tramuntana.