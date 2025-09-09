El proyecto de la Universidad de Mallorca sigue adelante pese al informe desfavorable del Gobierno

Su tramitación y aprobación definitiva queda ahora en manos del Govern

El proyecto para crear la Universidad de Mallorca, un centro privado impulsado por Adema, sigue adelante pese al informe desfavorable emitido por los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y ratificado Conferencia General de Política Universitaria.

Ahora la tramitación del proyecto y la decisión final acerca de la constitución de la universidad queda en manos del Govern, que en su día ya dio el visto bueno a la memoria ahora rechazada por el Gobierno central.

Adema, en un comunicado, ha valorado de forma positiva el avance para la tramitación de la Universidad de Mallorca que supone que se haya despejado el "trámite" de la Conferencia General de Política Universitaria 18 meses después de que la Conselleria de Educación y Universidades remitiera la memoria analizada.

El informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha señalado la institución educativa, es perceptivo pero no vinculante y ahora deberá ser la Dirección General de Universidades del Govern quien valore nuevamente la viabilidad del proyecto.

La valoración desfavorable por parte de los técnicos del Gobierno, ha sostenido, se debe al hecho de que no han podido consultar la documentación que había adjunta en los anexos de la memoria debido a que "se perdieron en la conversión a PDF".

Además, desde Adema han reprochado que su proyecto haya sido el primero "en la historia de este tipo de procesos" al que no se le ha concedido una audiencia previa que les hubiera permitido explicar de forma directa "la solidez académica y técnica de la propuesta, aclarar dudas y reforzar la evaluación".

Sí han tenido este trámite intermedio, han asegurado, las otras tres solicitudes que fueron valoradas en la Conferencia General de Política Universitaria llevada a cabo el lunes.

Adema ha seguido todos estos meses trabajando en la puesta en marcha de las instalaciones y los equipos docentes de la futura universidad, así como llegando a acuerdos con empresas colaboradoras y otros centros universitarios internacionales para la implantación de grados y másters "con alta empleabilidad, alineados con los sectores estratégicos y las demandas del mercado laboral".