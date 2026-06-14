Una prueba deportiva provoca cortes de tráfico en varias carreteras de Artà este domingo

Archivo - Varios vehículos circulan por una carretera de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la prueba ciclista 'Clàssica d'Estiu' provocará cierres en varias carreteras entre Sant Llorenç des Cardassar y Artà este domingo.

Según la información del servicio de Carreteras de Mallorca, hasta las 13.30 horas de este domingo estarán cerradas al tráfico las carreteras Ma-3323, Ma-3322, Ma-12 (entre Son serra de Marina y Artà) y Ma-3344.

Estos tramos permanecerán cortados al tráfico en ambos sentidos. Se puede consultar el estado de las carreteras en la página web de incidencias del Consell de Mallorca.