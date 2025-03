El PSIB se abre a apoyar medidas contra la saturación si son "valientes", pero advierte que no "blanqueará engaños"

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha dicho que su partido está abierto a apoyar las medidas que el Govern presente para hacer frente a la saturación turística si estas son "valientes", pero ha advertido que no "blanquearán engaños ni políticas que no vayan en ese sentido".

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en la sede del partido en vísperas del Día Internacional de la Mujer, en el que ha mostrado su desconcierto el hecho de que la presidenta autonómica, Marga Prohens, dijera que la masificación es un hecho "puntual".

"Hace dos años que gobierna y les he escuchado decir de todo. A veces hay saturación, a veces no la hay, ahora tomaremos medidas, ahora haremos un pacto que no va a ningún lado, ahora engañaremos un poco a la gente... y después nos quedamos igual", ha ironizado la también presidenta del Congreso de los Diputados.

"Bienvenidas sean las medidas, pero no es posible que Prohens diga que hay saturación y que después los hoteleros le tiren de las orejas y diga que no la hay, que no hay mucha o que la hay en alguna zona", ha continuado.

Aunque ha dicho estar preocupada por las políticas que pueda llevar a cabo un Govern "sin capacidad de análisis, planificación ni gestión", ha asegurado que el PSIB está abierto a escuchar las propuestas que pongan sobre la mesa.

"Si nos llaman, nos explican las propuestas, nos las plantean y nos dicen qué quieren hacer, nosotros como partido razonable que somos escucharemos y votaremos en consecuencia. Pero no blanquearemos engaños, no engañaremos a la gente ni tomaremos medidas cortas. ¿No dijo la presidenta que necesitábamos valentía? Pues nosotros apoyaremos propuestas valientes", ha subrayado.

Valientes, ha considerado, son los planteamientos puestos sobre la mesa por el grupo socialista en el Parlament, que el pasado miércoles registró una proposición de ley en la que reclaman subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) hasta los diez euros en los tramos más altos, prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares y no renovar las plazas existentes.

"Si estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas valientes para solucionar la situación de desequilibrio que está causando un exceso de masificación, nosotros estaremos", ha apuntado.

