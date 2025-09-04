El PSIB acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de pagar el 75% de sus facturas del año pasado de forma "irregular"

El regidor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia Joan Gaspar Vallori. - PSIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia ha acusado al equipo de gobierno de pagar el 75% de las facturas del año pasado, que ascienden a unos nueve millones de euros, de forma "irregular".

Según ha indicado el PSIB en un comunicado, la acusación se desprende del contenido de un informe elaborado por la interventora municipal.

En él se pone de manifiesto, ha explicado el regidor socialista Joan Gaspar Vallori, que "se han hecho convocatorias sin publicar en el BOIB, no se fiscalizan las subvenciones y se pagan, no se mira si las entidades que reciben subvenciones están al corriente de pago con la Agencia Tributaria y hay un incumplimiento laboral grave de la normativa laboral del Consorcio de Pollentia".

"El informe deja claras las irregularidades de las cuentas del Ayuntamiento, unas irregularidades que van a más. Hay un total descontrol en la gestión presupuestaria, un descontrol en el procedimiento administrativo y un descontrol en la contratación", ha incidido.

El socialista ha considerado que la gestión del Ayuntamiento es "tan mala que por primera vez tiene un plan de ajuste, que no cumple" y ha destacado que "entre el consorcio y el Consistorio se han pagado nueve millones de euros de forma irregular".

"Eso quiere decir que tres de cada cuatro facturas que se pagan se hacen de forma irregular. Para ser más concretos, como dice el informe, de 4.714 facturas, 3.940 se pagan de forma irregular", ha detallado.

Las áreas que más dinero han pagado de forma "irregular", ha ahondado, han sido las de Servicios y Mantenimiento (1,9 millones de euros), la de Fiestas (877.000 euros), la de Educación (876.000 euros), la de Bienestar Social (836.000 euros) o la de Policía (751.000 euros).

"Todas las áreas tienen, estas son los importes más grandes. Cada vez los importantes son mayores y cada vez hay más cosas sin contrato", ha advertido Vallori.

Es por todo ello, ha sentenciado el socialista, por lo que han votado en contra de la aprobación de las cuentas generales de 2024.