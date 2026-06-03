El PSIB acusa a Cabrer de ser "la abogada de la patronal" de las 'escoletes' y exige un convenio autonómico

Manifestación de la Xarxa 0-3 en Palma - EUROPA PRESS

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha cargado contra la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, por actuar, a su entender, como la "abogada de la patronal" de las 'escoletes' en el conflicto abierto con las trabajadoras.

Según ha subrayado el portavoz socialista, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, las educadoras salieron a la calle este martes en una protesta "muy fuerte" para exigir un convenio autonómico.

En este sentido, ha lamentado las "amenazas y presiones" de la patronal a las trabajadoras, que han convocado una huelga para el 16 de junio, y ha acusado a Cabrer de ser la "consellera de la patronal".

Inicialmente, la huelga estaba prevista para este martes, pero la movilización se vio frustrada por un supuesto error en la tramitación del paro en el Tribunal de Arbitraje y Medicación (Tamib), según denunciaron públicamente los sindicatos.