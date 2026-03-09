El PSIB acusa al Consell de hacer "partidismo" con el convenio de carreteras y reclama una nueva política de movilidad

Archivo - La secretaria general del PSIB de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado este lunes al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de hacer "partidismo" y de "confrontar al Estado" con la moción conjunta impulsada por PP, Vox, MÉS per Mallorca y El PI para reclamar al Gobierno central los 230 millones de euros pendientes del convenio de carreteras de 2022.

En un comunicado, los socialistas han rechazado la iniciativa que se debatirá en el pleno del Consell este jueves y que también será presentada en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament y en los ayuntamientos de toda Mallorca.

El partido ha reprochado a Galmés que, a su juicio, no haya hecho "nada en tres años" para lograr financiación para infraestructuras ni haya querido consensuar las propuestas de movilidad planteadas por los socialistas.

La portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha explicado que su grupo no ha participado en la elaboración de la moción ni en la ronda de reuniones con diputados y senadores porque considera que la iniciativa "no es completa ni aborda los retos reales de movilidad de Mallorca".

Cladera ha señalado que los socialistas no se oponen a reclamar la financiación pendiente del convenio de carreteras liquidado en 2022, pero ha defendido que la propuesta debería incorporar medidas vinculadas al transporte público, como el refuerzo del tren, el servicio del Transport de les Illes Balears (TIB) o la recuperación de proyectos como el tranvía de Palma o el tren de Levante.

Asimismo, ha criticado que el presidente del Consell no se haya reunido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que ha calificado de "bajo nivel de lealtad institucional".

La portavoz socialista ha acusado además al PP de priorizar "más asfalto y más vehículos" en lugar de impulsar, a su juicio, "una política de movilidad seria y coherente".