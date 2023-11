El PSIB acusa al Consell de Mallorca de ir "sin un plan de promoción" a la WTM para "hacerse fotos"

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que el equipo de gobierno del Consell de Mallorca ha viajado a la World Travel Market (WTM) de Londres para "hacerse fotos" y acuden al evento turístico "sin un plan de promoción para el mercado británico".

De esta manera, los socialistas han afirmado que, cuatro meses después del inicio de la legislatura, "todavía no existe ninguna evidencia de cuál es la hoja de ruta en materia de política turística del Consell de Mallorca".

En una nota de prensa, el PSIB ha recriminado al Ejecutivo insular la "parálisis total" del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, y del presidente del Consell, Llorenç Galmés, algo que, desde su punto de vista, ha sido "una constante desde el primer día de mandato, pero se hace especialmente patente esta semana con la celebración de la feria turística de Londres, la WTM".

"El Consell de Mallorca y la Fundación Mallorca Turisme (FMT) se presentan en Londres sin que nadie sepa qué tipo de promoción se plantea realizar en el mercado británico", ha indicado la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera.

Asimismo, el PSIB ha acusado al equipo de gobierno de "no haber sido capaces de realizar ninguna reunión del Consejo Asesor de la FMT", el órgano en el que hay que poner en común todas las decisiones en materia de promoción turística de Mallorca.

"No se sabe qué van a hacer Galmés y Rodríguez en Londres, no lo han explicado, no se sabe qué turismo quieren atraer a Mallorca, no se sabe qué reuniones van a mantener, no se sabe nada, y eso es muy grave", ha recalcado Cladera.

Por otro lado, el PSIB ha reprochado al Consell el "mutismo absoluto" sobre las acciones promocionales de Mallorca en la WTM, algo que, a su juicio, "demuestra la falta total de planificación sobre política turística en Mallorca, y la dejadez total de funciones y competencias".

"Está muy bien viajar a Londres a hacerse fotos, pero eso no tiene ningún sentido si no se sabe el objetivo y las acciones concretas de la presencia de Mallorca en la WTM, y está claro que en este caso al gobierno de PP y Vox en el Consell le viene grande gestionar el turismo", ha sentenciado Cladera, a lo que ha agregado que "Galmés quiere volver pequeño al Consell".

Por estos motivos, el Grupo de consellers socialistas insulares han exigido al Consell que convoque de urgencia al Consejo Asesor de la FMT, para que el conseller insular de Turismo y el presidente del Consell "aclaren qué han ido a hacer a Londres, y cuáles son los puntos básicos de la política turística de la presente legislatura", ya que, a su parecer, "Galmés ignora al Consejo Asesor de la FMT".