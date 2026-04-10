El PSIB acusa a Galmés de "dejarse condicionar" por Vox para excluir a los más vulnerables de las ayudas por la guerra

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de "dejarse condicionar" por Vox para excluir a las personas más vulnerables del paquete de ayudas sociales para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

La memoria justificativa de parte de estas ayudas, de 17,5 millones de euros, que finalmente no fueron aprobadas en el pleno del pasado jueves y que se pretenden sacar adelante próximamente, indicaba que solo podrían acceder a ellas quienes demostraran que llevaban al menos tres años residiendo en Mallorca.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que esta exigencia es un gesto de "sumisión" del PP frente a Vox, quien habría "presionado para limitar las ayudas solo para españoles".

La portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, ha tendido la mano a los 'populares' para aprobar un escudo social que sea "real y accesible para quien más lo necesita" y que abarque también a los sectores más vulnerables de la población.

Para ello le ha planteado a Galmés la posibilidad de que se reúna con su grupo político para determinar cómo articular el paquete de ayudas, algo que el presidente insular prometió en el Debate de Política General pero que todavía no se ha producido.

"Los mallorquines no podemos tolerar que Vox condicione a Galmés en cómo deben ser las ayudas a las personas que más lo necesitan en un momento de subida de precios debido a la crisis de Oriente Medio. No pueden estar sujetas a criterios ideológicos ni excluyentes, deben ir dirigidas a quien más las necesita, como se ha hecho siempre en momentos de crisis", ha subrayado.

La socialista ha considerado que los "chantajes de la ultraderecha solo llevarán a un mal resultado de la ultraderecha" y más tras conocerse la posibilidad de que la exigencia de la residencia continuada se aumente a "cinco o diez años".