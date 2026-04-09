El Consell de Mallorca da luz verde a emplear 12,6 millones de remanentes para parte de las ayudas por la guerra de Irán

Momento de la votación de la incorporación de los remanentes para las ayudas del Consell de Mallorca por la guerra de Irán. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una primera fase del 'Plan Mallorca Protege', por la que se destinarán 12,6 millones de euros de remanentes a sufragar una parte de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Esta medida ha obtenido los 20 votos favorables de los consellers insulares de PP, Vox y El PI, mientras que los 13 representantes de PSIB y MÉS per Mallorca se han abstenido en el Pleno de la institución insular celebrado este jueves.

La modificación presupuestaria aprobada contempla la incorporación de un total de 25,5 millones de euros de anteriores ejercicios presupuestarios, de los que saldrán estos cerca de 13 millones orientados a amortiguar el incremento de los precios y las consecuencias sociales.

Durante su intervención, el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha afirmado que "próximamente" se aprobará una segunda incorporación de 17,5 millones de euros destinados a "proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos de Mallorca ante la guerra".

Este paquete de medidas junto con la movilización de 53,5 millones de obra pública previstos en las cuentas de este año --51,5 para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias y dos para la renovación de las instalaciones deportivas municipales-- suman los 83,6 millones del 'Plan Mallorca Protege'.

Esta primera fase del paquete de medidas para minimizar el incremento de costes generalizado consta de diez millones para medidas sociales.

En esta partida se contemplan 9,1 millones para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), para facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad, llevar a cabo obras de mejora en la Llar d'Ancians de Palma y para el acogimiento residencial básico de menores, entre otros.

Otros 800.000 euros irán a parar a los ayuntamientos, para organizar actividades de verano con niños y jóvenes para favorecer la conciliación de las familias. El resto se empleará para la ampliación y el refuerzo de las actividades de promoción sociocultural.

Por otro lado, habrá 2,4 millones para hacer frente a los gastos de los nuevos contratos y prórrogas para el mantenimiento y la conservación de la red vial de Mallorca. La producción audiovisual también tendrá una partida de 200.000 euros, a través de la Mallorca Film Comission.

Asimismo, Bosch ha señalado que se anticipará hasta el 75% o el 100% de los anticipos de las subvenciones para agilizar la gestión administrativa.

Por otra parte, Bosch ha informado que los 12,9 millones restantes de los remanentes que se incorporan a los presupuestos del 2026 se destinarán a diferentes departamentos de la institución insular. Por un lado, habrá 1,5 millones para la adquisición del futuro centro de personas mayores de Manacor y 4,5 millones para la mejora salarial de los trabajadores del IMAS.

El área de Promoción Económica y Desarrollo Local recibirá 1,5 millones, que se entregarán a ayuntamientos para mejorar y limpiar los caminos y para la Ley estatal de Bienestar Animal. Por su parte, Turismo dispondrá de 1,5 millones para fomentar el "turismo responsable en la isla".

El Departamento de Cultura y Patrimonio recibirá una inyección de 2,1 millones, que se destinarán a la Comisión Mixta con el Obispado para la conservación y restauración del patrimonio cultural.

Por otra parte, habrá cerca de 387.000 euro para la adquisición del Archivo Josep Costa, conocido como 'Picarol', por su "alto valor histórico, artístico y de investigación" de su legado y otros 350.000 euro para la compra de la 'Serie Mallorca' de Joan Miró, que consta de 36 grabados de "gran valor".

AYUDAS PARA MALLORQUINES Y "TUFO RACISTA"

El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha defendido que Mallorca necesita un escudo social "permanente" pero para "los mallorquines" y no "medidas puntuales". El conseller insular ha justificado esta propuesta en que la isla tiene un territorio "limitado", con viviendas "limitadas y recursos "limitados", sobre los que existe una "especulación".

La formación ha criticado la "falta de diálogo" en la toma de decisiones y ha reclamado recuperar la vía del consenso institucional. Así, recordado que en situaciones anteriores, como la pandemia, sí que se actuó de manera coordinada y ha pedido que se tenga en cuenta a los municipios para la puesta en marcha de las ayudas.

El portavoz de Vox, Antoni Gili, ha avalado esta modificación presupuestaria porque va "a lo mollar" y a lo que, a su juicio, "necesita la sociedad mallorquina", en lugar de para los "sobres de Ferraz".

Por otro lado, la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha reprochado que esta modificación presupuestaria sea para "gasto corriente" de la institución que, a su manera de ver, no figuraba en los presupuestos.

Así, ha advertido que estas modificación también se haga para incrementar el presupuesto para gastos de protocolo, gente mayor, residencias, artesanía, el canon de Tirme o la promoción turística.

La representante socialista ha resaltado que "hace dos meses" que se hizo la liquidación de presupuestos, por lo que ha asegurado que el Consell de Mallorca contaría con 130 millones de euros de remanentes "guardados en un cajón".

Otro de los argumentos que ha esgrimido es el "tufo racista" que, en su opinión, desprendía el paquete de medidas sociales que exigían como requisito tres años de residencia, cuando son ayudas para gente que "tiene dificultades para llegar a final de mes", por lo que ha pedido al Consell que "recapacite".

Por parte del PP, la portavoz del grupo, Núria Riera, ha defendido la gestión "rigurosa" de la Hacienda de la institución insular, ha señalado que no sacarán una ayuda sin un "procedimiento claro" y ha afeado al PSIB su gestión de las ayudas durante la pandemia o la guerra de Ucrania.

Bosch ha agradecido a los grupos su apoyo a la modificación y ha destacado que el Consell destinaría "el doble" de dinero a ayudas directas e inversión que en las pasadas crisis. Sobre la retirada del orden del día de la aprobación de la otra parte de las ayudas, ha reconocido que se necesita "una semana" para "darle una vuelta" al decreto con el que se tramiten.

En cuanto a Tirme, ha explicado que se trata del pago del coste del alquiler de un solar de la empresa al Ayuntamiento de Palma, de cuando se construyó la planta de tratamiento de residuos.

Este pago, ha indicado que hasta ahora se repercutía en la tarifa final de basuras pero ahora el Consistorio ha cambiado la calificación del solar de patrimonial a demanial, por lo que ha sostenido que el pago se debía de hacer mediante un convenio pero ya no constará en la tarifa.

También ha rechazado el cálculo de 130 millones de remanentes hecho por el PSIB, ya que ha destacado que las entidades autónomas del Consell gestionan sus propios remanentes, y ha señalado que espera que en septiembre se puedan haber abonado todas las ayudas por los efectos de la guerra.