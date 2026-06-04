El PSIB acusa a Galmés de hacer un "uso estratégico" de la regulación de coches e insiste en aprobarla vía decreto ley

Los consellers socialistas en el Consell de Mallorca Juana Maria Adrover y Andreu Serra - PSIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de hacer un "uso estratégico" de la ley para limitar la entrada de vehículos.

Según la formación, el PP ha presentado ahora la propuesta para "desmarcarse" de Vox, a pesar de que la podría haber sacado adelante hace un año con el apoyo de la oposición.

"Tenía el apoyo de los socialistas y del resto de la oposición, pero no lo hizo por interés de Galmés de mantenerse en el gobierno con el apoyo de Vox", ha criticado la consellera socialista Juana Maria Adrover.

A su juicio, según ha trasladado el PSIB en nota de prensa, la regulación de la entrada de vehículos llega "tarde y mal" puesto que "la gente de esta isla ya no puede esperar más".

En este sentido, ha insistido en la propuesta que trasladó este miércoles la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, al Govern para que apruebe vía decreto ley la limitación.

De su lado, el conseller socialista Andreu Serra ha subrayado que Mallorca "está llegando a sus límites". "Las carreteras saturadas, la dificultad de acceder a una vivienda, la presión sobre los espacios naturales y la intensidad turística no son problemas aislados, forman parte de un mismo modelo que ya no es sostenible", ha indicado.

Ambos socialistas han presentado en una rueda de prensa en la calle Sant Miquel de Palma una moción que llevarán al próximo pleno insular que aborda la masificación desde un punto de vista global.

Así, incluye medidas para reforzar la inspección turística y recuperar la vivienda para uso residencial, coordinar con los ayuntamientos la reducción de tensiones sobre la vivienda, revisar el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) para reducir "considerablemente" el techo de plazas y establecer una moratoria.

Los socialista también proponen un refuerzo inmediato del transporte público y medidas de adaptación climática, gestión de espacios naturales y la creación de un sistema público de indicadores sobre la intensidad de usos del territorio.

Según Serra, "el problema no es cuántas personas viven en Mallorca sino qué modelo territorial, turístico y de movilidad se ha construido y si es compatible con los límites físicos de la isla".

"Mallorca es una isla especialmente vulnerable a la tensión hídrica, a las olas de calor y a los fenómenos extremos. Justo el día que se celebra el Día del Medio Ambiente no podemos planificar el futuro sin integrara la variable climática", ha concluido la socialista.