El PSIB acusa a Galmés de "irse de vacaciones" antes de tramitar la ley para limitar la entrada de vehículos

Consellers del grupo socialista en el Consell de Mallorca - PSIB

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de "irse de vacaciones" antes de tramitar la ley para limitar la entrada de vehículos en la isla, al no habilitarse un periodo extraordinario de sesiones en el Parlament para trabajar dicha norma.

En una nota de prensa, los socialistas han lamentado que previsiblemente no se habilitará periodo extraordinario de sesiones en la Cámara para avanzar dos meses la tramitación legislativa y han considerado que se trata de "un cálculo puramente táctico".

"Aprobar la ley justo antes de acabar el periodo de sesiones para poder decir que ha cumplido, pero impidiendo que se pueda aplicar este verano", ha criticado la portavoz socialista, Catalina Cladera.

A su criterio, es una "contradicción flagrante" anunciar que Galmés quiere tramitar la ley por urgencia pero después "dejarla dormida en el Parlament durante todo el verano".

En este sentido, Cladera ha remarcado que "si realmente fuera urgente, hoy mismo estaría en tramitación". "Pero el PP la ha bloqueado y Galmés lo ha permitido", ha asegurado, recordando que los 'populares' rechazaron aprobar la norma vía decreto ley.

Igualmente, el grupo socialista ha reclamado al Consell que ponga en marcha de forma inmediata el estudio de carga que tiene que determinar el tope de vehículos que puede asumir Mallorca, subrayando que "no basta con hacer anuncios". "Queremos ver trabajo hecho y resultados antes de Navidad", ha añadido.

También ha criticado que la isla llega al final de la legislatura "peor" que como la comenzó, asegurando que hay "más masificación, más colapso y menos gobierno". A su juicio, Galmés no ha afrontado ninguno de los grandes retos y ha convertido la institución en "un espacio de improvisación y sumisión a Vox".

En cuanto a la polémica por el uso de coches oficiales por parte del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, los socialistas han reprobado que siga en su cargo.

Según el PSIB, Bestard reconoció públicamente que utilizaba los coches oficiales para usos personales y partidistas, una afirmación que "no es compatible con la dignidad del cargo ni el código ético del Consell".

Asimismo, ha acusado al presidente insular de "retardar y ocultar" los informes que se encargaron hace casi un mes y medio para esclarecer esta cuestión.

Esta "opacidad", ha concluido la portavoz, "deteriora la credibilidad de la institución" y ha exigido a Galmés que actúe. "Es incomprensible que un vicepresidente que ha reconocido estos privilegios impropios continúe en su lugar, y todavía más grave que el presidente lo permita", ha zanjado.