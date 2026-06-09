El PSIB acusa al Govern de "abandonar" el transporte sanitario y García le recrimina la huelga de médicos

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de "abandonar" a los trabajadores del transporte sanitario, que han convocado cuatro jornadas de paros este junio, y la consellera de Salud, Manuela García, ha recriminado a este grupo la huelga de médicos contra el Estatuto Marco.

Ha sido en el pleno de este martes en una respuesta al diputado del PSIB Carles Bona, quien ha acusado a la consellera de tratar a los trabajadores del transporte sanitario como "profesionales de segunda" y de "abandonarlos".

La consellera ha subrayado que este martes se reunirá con el comité intercentro para avanzar en las negociaciones y evitar posibles paros.

El socialista ha criticado que el servicio está internalizado pero que el Govern no ha integrado a los trabajadores y que estos últimos reclaman derechos que el resto de profesionales sí tienen. "El Govern no resuelve los problemas", ha sostenido.

Por su parte, García ha asegurado que su Conselleria trabaja con Función Pública y Presupuestos para negociar acuerdos. "Nosotros sí que creemos en el diálogo social y ustedes solo creen en el diálogo social cuando están en la oposición", ha reprochado.

La consellera ha insistido en que hace meses que los médicos hacen huelga cada mes en contra de Estatuto Marco y que la izquierda "no dice nada" y tampoco ha mostrado "su solidaridad" con los facultativos.