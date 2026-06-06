El PSIB acusa al Govern de mentir y permitir la proliferación de plazas turísticas en plurifamiliares

Archivo - El diputado del PSIB Álex Pitaluga interviene en la Comisón de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de mentir en su discurso de contención turística al afirmar que no crearán más plazas, pero votando en contra de iniciativas para prohibir la proliferación de más plazas en edificios plurifamiliares.

El diputado Àlex Pitaluga ha denunciado que el PP ha perdido la ocasión de posicionarse claramente contra el crecimiento turístico, y ha votado en contra de prohibir la creación de más plazas para turistas.

En un comunicado, la formación socialista ha explicado que en la última comisión de Turismo en el Parlament, el PP votó en contra de una iniciativa socialista sobre el blindaje de la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, en cualquier de sus tipologías.

En el momento de votar los diputados del PP se opusieron a que quedaran excluidas este tipo de plazas en la ordenación turística, incluyendo las viviendas adosadas y emparejadas.

Pitaluga ha criticado la doble manera de actuar del PP, "que dice una cosa, pero hace la contraria". Para el socialista, con el voto en contra de esta proposición, "el PP confirma que deja abiertas rendijas legales para poder incrementar, a escondidas, plazas turísticas de viviendas que tendrían que ser para residentes".

El diputado ha añadido que "este es el verdadero modelo del PP, de más viviendas para turistas y menos viviendas para las familias, las personas trabajadoras y la gente que vive en las Islas".

El PSIB ha denunciado en reiteradas ocasiones que el PP ha utilizado la ley de proyectos estratégicos que aprobó en mayo para introducir nuevas figuras que amplían la oferta turística.

Además de las nuevas plazas en plurifamiliares, han explicado, también ha permitido abrir la oferta a los albergues turísticos.

En este sentido, los socialistas han acusado a Prohens de practicar el mismo modus operandi del PP. "Grandes anuncios por parte de la presidenta, pero por detrás hace todo el contrario. Hace un año, con el decreto de contención, la presidenta anunció que no se crearían nuevas plazas turísticas, engañando y escondiendo que había un asterisco: la ley permitirá continuar creando plazas en plurifamiliares en emparejados y adosados", ha concluido el socialista.