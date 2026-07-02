El PSIB acusa al Govern de "poner en riesgo" el sector de la innovación tras el ERTE en el Clúster Biotecnológico

Archivo - Investigador, en una foto de archivo. - UIB - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado al Govern que "ponga en riesgo" el ecosistema de la innovación en Baleares y "ahogar económicamente" a los organismos dedicados a la investigación científica, tras el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) anunciado en el Clúster Biotecnológico y Biomédico de Baleares.

Los socialistas han reprobado que el Govern decida invertir fondos europeos en "la industria del ladrillo y la construcción" como "única propuesta" para la transformación económica de Baleares.

En una nota de prensa, han señalado que este ERTE vendría provocado por el "retraso" de las subvenciones del Govern, que "todavía no ha pagado las inversiones comprometidas en el ejercicio de 2025".

"La presidenta del Govern, Marga Prohens, es incapaz de gestionar los fondos, hecho que demuestra la falta de planificación, retrasos e incapacidad del para anticiparse a los problemas que afectan el ecosistema innovador de Baleares", han alegado.

Los socialistas han señalado que ya hace meses que advierten sobre la "paralización" de las políticas de innovación del Govern, que continúa sin cerrar un nuevo plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, a pesar de que el anterior caducó el 2022.

También ha incidido en que el Plan de Industria "ha agotado su vigencia, sin que el Govern haya hecho nada" y, al mismo tiempo, le han acusado de "reducir de forma drástica" el esfuerzo presupuestario destinado a investigación e innovación, al "acumular retrasos en instrumentos esenciales para la competitividad y la diversificación del modelo económico".

Al mismo tiempo, el PSIB ha afirmado que para "tapar esta ineptitud", el PP habría decidido "apostar una vez más por la industria del ladrillo y la construcción, como única alternativa para la transformación económica".

"Ni siquiera esto han sabido gestionar correctamente, porque los fondos europeos que quiere destinar a la construcción de vivienda se tendrían que haber solicitado antes de diciembre del año pasado, fecha tope que ponía la UE para poderse acoger a fondo para la vivienda", han subrayado.

El diputado del PSIB Carles Bona ha advertido que la innovación "no se construye comprando solares, ni haciendo anuncios", sino que se construye al "retener talento, dar estabilidad a los equipos y ofrecer seguridad a los agentes que conectan empresas, universidades y centros de investigación", algo de lo que ha acusado al Govern de "poner en riesgo".

"Construir un ecosistema de innovación cuesta muchos de años. Ponerlo en riesgo puede costar solo unos meses si el Govern deja de ofrecer estabilidad, previsibilidad y liderazgo", ha añadido.

Por todos estos motivos, ha avanzado que el PSIB pedirá la comparecencia del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para que explique la situación de las políticas de innovación del Govern, los motivos del retraso en la convocatoria de ayudas a los clústeres, la gestión de los instrumentos europeos destinados a la diversificación económica y las medidas que piensa adoptar para evitar que la situación vivida por el Clúster Biotecnológico y Biomédico "se reproduzca en el resto del ecosistema innovador de Baleares".