El PSIB acusa al Govern de utilizar el Pacto por la Sostenibilidad para bloquear medidas contra la saturación

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha criticado que el Pacto por la Sostenibilidad impulsado por el Govern se está utilizando como un "instrumento de bloqueo" para frenar medidas contra la masificación turística.
Según ha indicado la formación socialista este viernes en un comunicado, el pacto, puesto en marcha hace dos años, ha impedido impulsar reformas como el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) o la creación de una tasa para los vehículos de alquiler procedentes de fuera de Baleares.
En este sentido, el diputado socialista Llorenç Pou ha reprochado que varias asociaciones y colectivos sociales hayan abandonado este espacio por la falta de medidas concretas, de entre las más de 100 entidades que inicialmente lo firmaron.
Asimismo, ha asegurado que algunos de los grupos que aún forman parte del pacto también se muestran críticos con la ausencia de actuaciones y ha señalado que dos de los sindicatos participantes ya han expresado su malestar porque, según han denunciado, "no se están discutiendo medidas".
Pou también ha acusado al PP y a Vox de impulsar iniciativas que, a su juicio, favorecen un aumento del urbanismo y una mayor presión sobre los recursos naturales.
Según el diputado socialista, tras dos años de funcionamiento, el Govern no ha abordado "ninguna de las leyes turísticas ni medidas urbanísticas" que, a su parecer, definen el modelo económico y social de Baleares.