El PSIB acusa al IMAS de "abandonar" a las más de 200 personas que serán desalojadas de la antigua prisión de Palma

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de "abandonar" a las más de 200 personas que próximamente serán desalojadas de la antigua prisión de Palma.

Para los socialistas, según ha indicado el PSIB en un comunicado, el desalojo del inmueble se ha hecho de manera "precipitada, improvisada y profundamente irresponsable".

"Estamos delante de una operación que no tiene en cuenta a las personas que se encuentran en situación de grave desprotección. Es un fracaso político y una enorme irresponsabilidad social del IMAS, que debería liderar todas las acciones y no ha hecho nada", ha dicho la consellera Sofía Alonso.

La socialista ha puesto el foco en la ausencia de alternativas habitacionales y planes de reubiación para las personas que se verán afectadas por un desalojo "que no resuelve nada y solo expulsa la pobreza de un punto de la ciudad para que reaparezca en otro".

"Es incomprensible que el organismo responsable de la atención social en Mallorca no haya anunciado, previsto ni activado ningún operativo específico para atender a estas personas. Ni un dispositivo de emergencia, ni un plan de choque, ni una alternativa real. Nada", ha criticado Alonso.

La socialista ha considerado una "paradoja grotesca" que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Consell de Mallorca reclamen la ayuda a las mismas entidades que sus socios de Vox --en la primera institución dan apoyo externo y en la segunda forman parte del equipo de gobierno-- "han insultado y desacreditado calificándolas de chiringuitos".

"Las entidades sociales no tienen parque de vivienda, no gestionan políticas públicas y no disponen de presupuesto para garantizar derechos básicos, y pese a ello son las únicas que han estado siempre: antes, durante y después del desalojo", ha reivindicado.