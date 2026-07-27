El PSIB acusa a la Policía de "convertir en un escenario de violencia y miedo" una manifestación "pacífica y ejemplar"

La secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, en una rueda de prensa. - PSIB-PSOE

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado este lunes a la Policía Nacional de "convertir" la manifestación "pacífica y ejemplar" de este domingo en un "escenario de violencia y miedo" y han calificado de "inaceptable e incomprensible" las cargas policiales que tuvieron lugar y que fueron "totalmente injustificadas"

Según ha criticado este lunes en rueda de prensa la secretaria de Coordinaciones y Relaciones Políticas de la formación, Mercedes Garrido, lo que se vio fueron "golpes de porra" a ciudadanos que se estaban expresando "con calma", así como agresiones a periodistas y fotógrafos que estaban trabajando. Por ello, ha exigido transparencia a la Policía Nacional y una investigación "contundente" que llegue "a las últimas consecuencias".

Además, ha pedido al PP que "deje de proteger a los especuladores inmobiliarios" y que revierta las políticas de decrecimiento turístico que "se pusieron en marcha" desde los mandatos de la expresidenta del Govern, Francina Armengol.

Por otro lado, Garrido ha alabado la asistencia de decenas de miles de personas y ha indicado que es una de las manifestaciones "más históricas" en tiempos de democracia.