El PSIB acusa al PP de "interferir" en el proceso de selección del director del Teatre Principal d'Inca

Archivo - El grupo socialista del Consell de Mallorca - PSIB - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell de Mallorca ha expresado su apoyo a la decisión del Ayuntamiento de Inca de impulsar acciones legales contra las bases aprobadas del nuevo proceso de selección de director del Teatre Principal d'Inca y ha acusado al PP de "interferir y controlar" el proceso.

En un comunicado, los socialistas han considerado que el PP ha impulsado "una actuación coordinada desde el Govern, el Consell y sus representantes en Inca para intentar controlar un proceso que debería ser estrictamente técnico y jurídico".

Para el conseller socialista en la institución insular Joan Ferrer, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "siempre ha hecho proselitismo de su condición de presidente municipalista, de ser el ayuntamiento de los ayuntamientos y de respetar la inicaitiva local, pero en este caso, ha hecho exactamente lo contrario".

A su entender, es "incomprensible" que el Consell de Mallorca vote a favor de unas bases que "tienen informes jurídicos en contra" y que lo haga "en contra del criterio del Ayuntamiento de Inca, que es el que conoce y gestiona el Teatre Principal.

"El Consell tiene que abandonar la ingerencia política y respetar a los municipios. En este caso ha hecho justo lo contrario", ha reprochado Ferrer.

También ha criticado la "deslealtad institucional" de la institución insular, asegurando que ha filtrado a los medios "cuestiones partidistas para desprestigiar" al Teatre Principal d'Inca.

Según el socialista, esta manera de actuar "demuestra que el PP ha convertido el Consell en una herramienta de presión política sobre los municipios, en lugar de respetar la autonomía".