El PSIB acusa al PP de situarse "a favor de los fondos buitre" por votar en contra de la declaración de zona tensionada

Alcaldeses y regidores socialistas de distintos municipios mallorquines. - PSIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB y candidata a la presidencia de Baleares, Rosario Sánchez, ha lamentado que el PP se haya "puesto de parte de los fondos buitre y de la especulación" después de que PP y Vox hayan votado en contra de la propuesta de ley para declarar Baleares como zona tensionada.

La propuesta de los socialistas pretendía que "los alcaldes pudieran declarar su territorio como zona tensionada en materia de vivienda", pero, según el PSIB, "el Govern no lo quiere hacer".

El grupo socialista ha considerado que los que han hecho PP y Vox durante toda la legislatura, es "situarse a favor de los especuladores y de los fondos buitre, y en contra de la gente y de las situaciones dramáticas" derivadas de la crisis residencial.

El portavoz de socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha defendido la proposición de ley como "una de las más importantes" y ha lamentado la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y de los consellers en el inicio del debate.

Así, Negueruela ha reprochado al Ejecutivo balear que "no es capaz de escuchar y hablar de la limitación de los precios del alquiler" y ha reiterado que al Govern "no le importa la gente, sino los fondos buitre".