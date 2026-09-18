El PSIB acusa al PP de usar la inmigración "de forma partidista" y le exige coordinarse con el Estado

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern en las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, ha censurado este viernes que el Govern balear utilice la inmigración "de forma partidista" y le ha exigido que se coordine con el Gobierno central frente al "drama humanitario" que tiene lugar en el Mediterráneo.

Sánchez ha defendido este viernes en una rueda de prensa la "necesidad" de que los flujos migratorios sean "legales y ordenados", tras conocerse este jueves que Baleares ha superado a Canarias en la llegada de migrantes, con 5.627 hasta el 15 de septiembre de este año.

La socialista ha criticado que el Govern se dedique "exclusivamente a realizar posicionamientos políticos partidistas" en lugar de adoptar "medidas reales" para la acogida humanitaria.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo balear utiliza este asunto como una herramienta electoral "para enfrentar a unos contra otros, al pobre contra el que es todavía más pobre".

"DESCONTROL ABSOLUTO" DE LA OFERTA TURÍSTICA

Por otro lado, Sánchez ha criticado la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, al asegurar que desde la llegada del PP existe un "descontrol absoluto" de la oferta turística en Baleares que resulta "inaceptable", tal y como evidencian las manifestaciones y la percepción de los residentes.

La candidata ha señalado que el "descontrol turístico" se debe a que "nadie pone freno" a la situación y ha criticado la "inacción" del Govern balear frente al crecimiento ilimitado de visitantes.