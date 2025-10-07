El PSIB acusa a Prohens de "falta de credibilidad" y le reprocha no haber aplicado medidas para combatir saturación

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSIB-PSOE ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "falta de credibilidad", después de escucharla en su discurso del Debate de Política General, y le ha reprochado que no haya tenido "ni la valentía ni la capacidad" de aplicar las medidas que anunció en el Debate del año pasado para combatir la saturación turística.
Así se ha pronunciado el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, en una rueda de prensa posterior a la primera intervención, este martes, de la presidenta del Govern, en el Debate de Política General de 2025, en la que el socialista ha echado de menos "una referencia a la realidad de Gaza, a todos aquellos que se verán afectados por la eliminación de la ley de Memoria Democrática, al colectivo Lgtbi, a la internalización de IB3 y a proyectos para las diferentes realidades insulares de Baleares".