El PSIB acusa a Prohens de "meter en un cajón" todas las políticas de igualdad "para no molestar a Vox"

Cena del PSIB en Inca con motivo del Día Internacional de la Mujer. - PSIB

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "meter en un cajón" todas las políticas de igualdad en Baleares "para no molestar a Vox".

Así se expresó durante su intervención en la tradicional cena con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizada por los socialistas de Inca la noche del sábado.

Sánchez, quien también es secretaria de Estado de Turismo, ha reivindicado la importancia de que las políticas de igualdad salgan "desde todas las instituciones" y ha destacado el papel de las mujeres del partido a la hora de "crear una red e impulsar avances reales en derechos y oportunidades".

Una realidad que, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha contrapuesto al trabajo realizado por el Govern durante los tres años de la presente legislatura.

"No han impulsado ninguna iniciativa nueva en materia de igualdad", ha denunciado públicamente Sánchez, quien ha atribuido este hecho a la "dependencia del PP respecto a Vox".

"Dicen que defienden la igualdad, pero nadie es capaz de citar una sola acción de Prohens en estos tres años a favor de la igualdad entre mujeres y hombres", ha sostenido.

Para la vicesecretaria de los socialistas, las mujeres del archipiélago "no pueden esperar mientras el PP y Vox las utilizan como herramienta política para mantener sus pactos de gobierno" y ha llamado a avanzar en retos urgentes como la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la conciliación, la corresponsabilidad y o el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.

"El blanqueamiento del machismo y del fascismo por parte de la derecha y de la ultraderecha está provocando un retroceso en derechos y un aumento de las agresiones machistas, también en entornos digitales", ha advertido.

El PSIB, ha asegurado, está trabajando para ser la alternativa en las elecciones de 2027 y "situar las políticas feministas y de igualdad en el centro de la acción de gobierno".

La socialista también ha aprovechado para hacer un alegato en contra de la guerra en Irán, Gaza y Ucrania. "Son situaciones en las que las mujeres sufrimos en mayor medida, como pasa con la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha reivindicado la importancia de continuar avanzando en derechos e igualdad "ante los discursos de la extrema derecha que quieren dar pasos atrás y cuestionar derechos que han costado décadas de conquistar".

"Tenemos que responder con más democracia, más feminismo y más compromiso colectivo", ha sentenciado el regidor.