El PSIB acusa a Saénz de San Pedro de ser el "campeón" en inejecución presupuestaria y el conseller dice que mienten

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha acusado al PSIB de "mentir" y presentar un "relato falso" después de que le hayan acusado de ser el "campeón" en inejecución presupuestaria.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado socialista Marco Antonio Guerrero le preguntara acerca de la falta de ejecución presupuestaria de su departamento.

"La parálisis es de tal magnitud que parece que el Govern ha organizado una liga entre los consellers para ver quién deja de ejecutar mayor presupuesto, y usted es el campeón. ¿Cómo se explica?", le ha cuestionado Guerrero.

Entre otras cuestiones, el socialista ha recriminado que se hayan dejado de ejecutar --basándose en respuestas escritas del mismo Govern, ha dicho-- hasta 160 millones de euros en fondos europeos o casi 30 millones del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Sáenz de San Pedro, por contra, ha asegurado que la Dirección General de Energía ha ejecutado hasta el 80% de su presupuesto; la de Empresa, un 85%; y la de Industria y Polígonos, un 100%.

"Ni usted mismo se cree la pregunta que me ha hecho ,está intentando crear un relato falso. Deje de mentir. Reconstruimos lo que ustedes dejaron bloqueado, simplificamos lo que complicaron y ejecutamos lo que no fueron capaces de ejecutar. Los fondos llegan a las empresas, las familias y los autónomos", ha zanjado el conseller.